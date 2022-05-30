Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Многодетная семья из Ростовской области удостоена ордена «Родительская слава». Награду Ирина и Александру Калмыковым в Ростове-на-Дону вручил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 мая.

Орден «Родительская слава» Donland.ru

«Семья — самое главное для человека. Без неё нет достойной жизни и развития страны», — подчеркнул Владимир Устинов.

Указ о награждении семьи Калмыковых, воспитавшей 11 детей, орденом «Родительская слава» подписал президент РФ Владимир Путин. Супружеская пара стала шестой в Ростовской области, отмеченной государственной наградой.

«На донской земле всегда было много больших и дружных семей. За десять лет их число удвоилось, и сегодня в Ростовской области проживает 47 тыс. семей, в которых воспитывается трое и более детей», — отметил глава региона Василий Голубев.