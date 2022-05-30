Абу-Даби, 30 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты и Израиль договорились о взаимной отмене пошлин на ряд товаров. Об этом 30 мая сообщает официальная газета Al-Ittihad со ссылкой на заявление министерства экономики Израиля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

По данным журналистов, таможенные пошлины будут отменены на 96% процентов товаров, в том числе на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, косметику, медицинское оборудование и лекарства.

Соглашение также включает положения, касающиеся регулирования таможенных пошлин, сферы услуг и государственных закупок.

Как ожидается, соглашение будет подписано в ближайшее время.