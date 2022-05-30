В Швеции депутат риксдага выступил против требований Турции по НАТО
Стокгольм, 30 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Член парламента Швеции Гулан Авчи верит и надеется, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон сделает так, чтобы Швецию приняли в НАТО и при этом не пойдет на неправовые уступки Турции. Об этом 30 мая сообщил телеканал SVT.
«Мы правовое государство, мы не выдаем другим странам ни шведских парламентариев, ни своих граждан», — заявил Авчи в студии телеканала.
Напомним, 24 мая в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего власти страны требуют прекращения поддержки курдских группировок, которые Турция считает террористами, а также выдворения из Швеции и Финляндии 33 человек.
«Есть ли что-то, где Швеция может уступить или пойти на компромисс?» — спросила ведущая.
«Сейчас ведутся переговоры. Я полностью верю, что премьер-министр Магдалена Андерссон добьется членства Швеции в НАТО и в то же время не разочарует курдов в ходе этого процесса», — ответил Авчи.