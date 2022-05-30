Стокгольм, 30 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Член парламента Швеции Гулан Авчи верит и надеется, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон сделает так, чтобы Швецию приняли в НАТО и при этом не пойдет на неправовые уступки Турции. Об этом 30 мая сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Мы правовое государство, мы не выдаем другим странам ни шведских парламентариев, ни своих граждан», — заявил Авчи в студии телеканала.

Напомним, 24 мая в Турции представили список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего власти страны требуют прекращения поддержки курдских группировок, которые Турция считает террористами, а также выдворения из Швеции и Финляндии 33 человек.

«Есть ли что-то, где Швеция может уступить или пойти на компромисс?» — спросила ведущая.

«Сейчас ведутся переговоры. Я полностью верю, что премьер-министр Магдалена Андерссон добьется членства Швеции в НАТО и в то же время не разочарует курдов в ходе этого процесса», — ответил Авчи.