Томск, 30 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур 30 мая вручил жительнице Кемеровской области Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награждён её сын Сергей Харченко.

Тomsk. gov.ru Орден Мужества вручён посмертно Сергею Харченко

Военнослужащий награждён за проявленное мужество в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Сергей Харченко — уроженец Кемеровской области. Он окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет и связал жизнь со службой Родине. Он отправился на защиту Донбасса одним из первых в составе одного из подразделений Росгвардии. Погиб в ходе спецоперации, награждён посмертно орденом Мужества.

30 мая в Томск приехала мать погибшего военнослужащего. «Сергей ценой собственной жизни защитил нашу страну, и в истории нашей страны его имя уже вписано золотыми буквами», — сказал ей Владимир Мазур.

В церемонии передачи ордена также приняли участие начальник управления Росгвардии по Томской области Раис Айбатов и командиры подразделения, в котором служил Сергей Харченко.

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