Матери погибшего на Украине сибиряка передали орден Мужества
Томск, 30 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур 30 мая вручил жительнице Кемеровской области Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награждён её сын Сергей Харченко.
Военнослужащий награждён за проявленное мужество в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Сергей Харченко — уроженец Кемеровской области. Он окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет и связал жизнь со службой Родине. Он отправился на защиту Донбасса одним из первых в составе одного из подразделений Росгвардии. Погиб в ходе спецоперации, награждён посмертно орденом Мужества.
30 мая в Томск приехала мать погибшего военнослужащего. «Сергей ценой собственной жизни защитил нашу страну, и в истории нашей страны его имя уже вписано золотыми буквами», — сказал ей Владимир Мазур.
В церемонии передачи ордена также приняли участие начальник управления Росгвардии по Томской области Раис Айбатов и командиры подразделения, в котором служил Сергей Харченко.
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