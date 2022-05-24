Абакан, 24 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Александра Евсюкова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в правительстве республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Ефрейтор Александр Евсюков — уроженец села Большой Монок Бейского района Хакасии. Он проходил военную службу в рядах российской армии по контракту в должности старшего механика-водителя отделения управления взвода связи, служил в парашютно-десантном батальоне военчасти Тулы. Геройски погиб 19 мая, выполняя воинский долг в ходе спецоперации. Ему было 25 лет.

«Светлая память Александру и вечная слава», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Александр Евсюков посмертно представлен к государственной награде. Его похоронят со всеми воинскими почестями в селе Большой Монок.

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