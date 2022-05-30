Москва, 30 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 мая обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики и безопасности России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы обсудим сегодня несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных члена Совета безопасности, имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — заявил Путин.

Докладчиком выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.