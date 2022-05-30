Белград, 30 мая 2022, 14:58 — REGNUM Базовое соглашение между черногорским государством и Сербской православной церковью (СПЦ) будет подписано до конца июня этого года. Об этом заявил министр юстиции Черногории Марко Ковач 28 мая.

Хоругвь Сербской Православной Церкви
Хоругвь Сербской Православной Церкви
Qasinka

«Урегулирование отношений между Черногорией и СПЦ — это естественный и логичный процесс», — заявил Ковач в эфире телеканала Prva.

Напомним, что соответствующие соглашения с католической церковью и исламской общиной черногорское государство подписало примерно десять лет назад. В декабре 2019 года парламент Черногории принял Закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы СПЦ. Это вызвало протесты православного населения, которые продолжались полгода. После выборов в августе 2020 года новое черногорское правительство Здравко Кривокапича отменило спорные положения закона. Тем не менее, базовое соглашение с СПЦ так и не было подписано.