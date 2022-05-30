Белград, , 14:58 — REGNUM Базовое соглашение между черногорским государством и Сербской православной церковью (СПЦ) будет подписано до конца июня этого года. Об этом заявил министр юстиции Черногории Марко Ковач 28 мая.

Хоругвь Сербской Православной Церкви Qasinka

«Урегулирование отношений между Черногорией и СПЦ — это естественный и логичный процесс», — заявил Ковач в эфире телеканала Prva.

Напомним, что соответствующие соглашения с католической церковью и исламской общиной черногорское государство подписало примерно десять лет назад. В декабре 2019 года парламент Черногории принял Закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы СПЦ. Это вызвало протесты православного населения, которые продолжались полгода. После выборов в августе 2020 года новое черногорское правительство Здравко Кривокапича отменило спорные положения закона. Тем не менее, базовое соглашение с СПЦ так и не было подписано.