Москва, 30 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами. Об этом 30 мая сообщается на сайте СК РФ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане. СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным, в результате взрыва получили ранения три человека.

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