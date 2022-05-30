Москва, , 12:55 — REGNUM Новая схема оплаты за российский природный газ показала свою эффективность и потому ее можно использовать и для выплат по внешнему долгу России. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее — только в обратной последовательности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности использования новой системы оплаты за газ для выплат по внешнему долгу РФ.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции российского министерства финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия собирается вести расчеты с держателями российских еврооблигаций по схеме, которая аналогична схеме оплаты ее природного газа в рублях.