Новосибирск, 30 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Новосибирцы за полтора месяца в рамках акции «Утилизируй правильно» собрали четыре контейнера просроченных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в мэрии города.

(сс) TheDigitalArtist Лекарства

Напомним, ранее в трёх филиалах муниципальной аптечной сети Новосибирска на улицах Титова, Красный проспект и Демакова установили баки для просроченных лекарств.

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В специальные баки новосибирцы могут сдавать стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул, свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты.

Акция продлится три месяца. После этого будет принято решение, в каких аптеках целесообразнее установить дополнительные баки.

Уже собранные лекарственные отходы будут утилизированы в специализированной печи.