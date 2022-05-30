Астана, 30 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Пенсионный возраст для военнослужащих вооружённых сил Казахстана будет повышен на пять лет в 2022 году. Об этом 30 мая на брифинге заявил Глава Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет», — сказал Бимолдин.

Он добавил, что военнослужащих также переведут с накопительной пенсии на солидарную, то есть за счёт бюджетных средств.

Стоит отметить, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неудовлетворительных действиях со стороны военных в противодействии январским беспорядкам. Он заявил, что силовые ведомства нуждаются в реформе.