Донецк, , 12:40 — REGNUM В результате обстрела Буденовского района Донецка со стороны киевских боевиков погибла 14-летняя девочка. Об этом 30 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Свеча jrperes

«По уточнённым данным, в результате обстрела Буденновского района по ул. Динамической пострадали две девочки 14 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в медицинское учреждение», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Кулемзин уточнил, что при обстреле также были повреждены два жилых дома и добавил, что в данный момент уточняются данные о пострадавших и повреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстрелах Донецка со стороны украинских нацистов погибли шесть мирных жителей.