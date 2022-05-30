Симферополь, , 12:35 — REGNUM Восемь пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы за минувшие сутки в Крыму, сообщили 30 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (c) ИА REGNUM

За сутки на территории Крыма подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 22 человека, скончался ещё один крымчанин с COVID-19.

В общей сложности в Республике Крым подтверждено 183 017 случаев заражения коронавирусом, в стационарах проходили лечение 58 830 человек. Выздоровели после COVID-19 за весь период 175 811 пациентов. Не справились с заболеванием 5 285 человек.