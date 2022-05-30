Симферополь, 30 мая 2022, 12:35 — REGNUM Восемь пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы за минувшие сутки в Крыму, сообщили 30 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Вакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

За сутки на территории Крыма подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 22 человека, скончался ещё один крымчанин с COVID-19.

В общей сложности в Республике Крым подтверждено 183 017 случаев заражения коронавирусом, в стационарах проходили лечение 58 830 человек. Выздоровели после COVID-19 за весь период 175 811 пациентов. Не справились с заболеванием 5 285 человек.