Москва, 30 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 30 мая оперативное совещание с членами Совета Безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков журналистам.

Также он уточнил, что в течение дня Путин проведет «два международных телефонных разговора, один из них — с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.