Хабаровск, 30 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 30 мая более 4 тыс. выпускников сдали первый обязательный единый государственный экзамен — по русскому языку. Это самый массовый экзамен, поэтому он разделен на два дня. 31 мая «русский» будут сдавать ещё 1,6 тыс. учащихся — всего 5724 одиннадцатиклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

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Для проведения ЕГЭ по русскому языку задействованы 85 пунктов в 19 муниципалитетах.

2 июня будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 2260 одиннадцатиклассников 30 мая сдали ЕГЭ по русскому языку.