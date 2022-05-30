Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 102 случая заражений коронавирусом. выписаны с выздоровлением 76 пациентов, переболевшие COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новых носителей коронавируса выявили в 28 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (26), Батайске (восемь), Гукове и Егорлыкском районе (по семь). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

От COVID-19 скончался ещё 67-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 376 473 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 364 338 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 930 пациентов.