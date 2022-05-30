* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Ариш, Египет, 30 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Египта провели спецоперацию на Синайском полуострове. Об этом 30 мая сообщает Masry al Youm.

Египет армия

По данным журналистов, целью операции стал отряд боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который переправился на египетскую территорию из Сектора Газы утром в понедельник, 30 мая.

Отмечается, что в ходе спецоперации были ликвидированы несколько террористов, в том числе командир боевиков Абу Яхья аль-Газави.

По данным журналистов, Газави занимался вербовкой новобранцев в ряды группировки из числа жителей Газы и палестинских беженцев.

29 мая в министерстве обороны Египта сообщили о том, что на юге провинции Синай были ликвидированы 10 боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.