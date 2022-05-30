Москва, 30 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российская актриса Марина Федункив, известная по юмористическому телешоу Comedy Woman, рассказала, почему мужчин-комиков больше, чем женщин. Об этом 29 мая написало издание «Газета.ru».

Кадр из интервью для Юлии Меньшовой Марина Федункив

«Мужчин-комиков больше. Но это не по той причине, что у женщин получается хуже. Просто не каждая женщина готова юморить публично. Зато те, кто берутся, делают это бомбически. Подтверждением моим словам служит огромное внимание и гигантские аудитории Иры Мягковой, Юли Ахмедовой, Наташи Красновой, Лилии Абрамовой и многих других. Кто попробует сказать, что они менее талантливые, чем мужчины? Лично я обожаю юмор каждой из них», — заявила артистка. Также Федункив отметила, что женщины способны выступать в юмористических жанрах ничуть не хуже мужчин, если им дать такую возможность.

Напомним, что Марина Федункив прославилась благодаря участию в Comedy Woman в конце 2010-х годов. Позднее актриса снялась в ряде успешных кинопроектов, среди которых оказался сериал «Реальные пацаны».