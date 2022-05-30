Москва, 30 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками является возмутительным. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно», — сказал Песков.

Он добавил, что российские воины борются именно с этим, и основной целью время специальной военной операции является защита людей от неонацистов, которые обстреливают мирное население.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли центр Донецка из американского вооружения. Как минимум, шесть человек погибли.