Минск, 30 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Введённые против Белоруссии санкции затронули все этапы производственного процесса, но это не должно быть поводом для паники. Об этом 30 мая заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по социально-экономической политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Отечественные предприятия, действительно, сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он отметил, что ограничения затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт.

По словам Лукашенко, «трудности — не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосётся, не следует».

Глава республики поставил перед правительством задачу поддержать бюджетников, пенсионеров и других социально уязвимых граждан, а также остановить отток специалистов в областные города и Минск.