Донецк, 30 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. При обстрелах Донецка со стороны украинских нацистов погибли шесть мирных жителей. Об этом 30 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

корреспондент ИА REGNUM Никита Третьяков Попадание ВСУ по школе №5 в Донецке 30 мая 2022 года

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. —ред.) в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шесть погибли и 14 получили ранения», — говорится в сообщении.

корреспондент ИА REGNUM Никита Третьяков Попадание ВСУ по школе №5 в Донецке 30 мая 2022 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дополнительные военнослужащие и вооружение были направлены на границу региона и Украины после обстрелов с украинской стороны.