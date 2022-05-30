В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть мирных жителей
Донецк, 30 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. При обстрелах Донецка со стороны украинских нацистов погибли шесть мирных жителей. Об этом 30 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
корреспондент ИА REGNUM Никита Третьяков
Попадание ВСУ по школе №5 в Донецке 30 мая 2022 года
«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. —ред.) в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шесть погибли и 14 получили ранения», — говорится в сообщении.
корреспондент ИА REGNUM Никита Третьяков
Попадание ВСУ по школе №5 в Донецке 30 мая 2022 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что дополнительные военнослужащие и вооружение были направлены на границу региона и Украины после обстрелов с украинской стороны.