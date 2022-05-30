Численность населения Ленобласти превысила 2 млн человек
Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Численность населения Ленинградской области превысила 2 млн человек, сообщил 30 мая губернатор Александр Дрозденко, опираясь на данные переписи населения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, численность населения Ленинградской области за 11 лет возросла на 16,5%.
По словам Дрозденко, по темпам роста численности населения Ленобласть обогнала обе столицы: регион на 6-м месте в стране, Петербург — 7-е место, Москва — 11-е.
«По информации Росстата, в Ленобласти проживает 2 млн 1 тысяча человек: 1 млн 346 тысяч — городское население, 655 тысяч — сельское население», — заявил губернатор.
«Это один из главных показателей в развитии территории», — подытожил Александр Дрозденко.