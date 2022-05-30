Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Численность населения Ленинградской области превысила 2 млн человек, сообщил 30 мая губернатор Александр Дрозденко, опираясь на данные переписи населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительным данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, численность населения Ленинградской области за 11 лет возросла на 16,5%.

По словам Дрозденко, по темпам роста численности населения Ленобласть обогнала обе столицы: регион на 6-м месте в стране, Петербург — 7-е место, Москва — 11-е.

«По информации Росстата, в Ленобласти проживает 2 млн 1 тысяча человек: 1 млн 346 тысяч — городское население, 655 тысяч — сельское население», — заявил губернатор.

«Это один из главных показателей в развитии территории», — подытожил Александр Дрозденко.