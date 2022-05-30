Волгоград, 30 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Добавить в школьное меню омлет, пасту болоньезе, фаршированные куриные ножки просят ученики образовательных учреждений Волгограда. Разработанные при участии школьников блюда включат в столовые уже в следующем учебном году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе городской администрации.

joshuemd Паста

Презентацию блюд для школьного меню проведут в школе №33 Волгограда. На дегустации представят те блюда, которые разработали участники конкурса «Решаем сами», проведённого среди волгоградских школьников оператором питания. В конкурсе приняли участие 35 учеников 8-10 классов Волгограда, они провели анкетирование среди своих сверстников, выяснили их предпочтения в еде, изучили теорию и на мастер-классах с профессионалами отрасли приготовили полноценный школьный обед по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока, используя стандартный набор продуктов.

Жюри определило шесть победителей конкурса, их блюда будут рекомендованы для включения в школьное меню за родительскую плату всех муниципальных школ Волгограда. Одной из финалисток организаторы предложили пройти оплачиваемую стажировку на пищевом производстве.