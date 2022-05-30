Москва, 30 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит сведения о деятельности американских и других наёмников на территории Украины. Об этом 30 сообщили в пресс-службе СК России.

Эмблема СК РФ

В ведомстве рассказали, что в рамках расследования уголовного дела о наёмничестве СК изучит опубликованные в зарубежных СМИ материалы о прибывших на Украину иностранцах в качестве наёмников для участия в боевых действиях, а также для совершения преступлений против русскоязычных граждан и жителей Донбасса.

«Следователями СК России будут приняты исчерпывающие меры к документированию фактов преступных действий наемников и установлению их личностей для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.