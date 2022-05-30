Москва, , 11:23 — REGNUM Российские артиллеристы уничтожили на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве более 15 танков и боевых машин пехоты ВСУ, заявил 30 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал он на брифинге.

Конашенков также добавил, что были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.