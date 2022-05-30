Донецк, 30 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинской артиллерии попали населённые пункты Пантелеймоновка и Михайловка. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Обе атаки зафиксировали в 10:50 с позиций в населённом пункте Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). По Пантелеймоновке боевики выпустили шесть снарядов калибром 122 мм, по Михайловке — пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.