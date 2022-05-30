Париж, 30 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Матч с Новаком Джоковичем может стать для Рафаэля Надаля последним в профессиональной карьере. Об этом испанский теннисист заявил накануне четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

(сс) Tourism Victoria Рафаэль Надаль

«Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере. Я снова прошёл через проблемы с ногой», — приводит слова Надаля Yahoo Sport.

Он добавил, что не знает, что будет с его карьерой в ближайшем будущем, а сейчас старается выкладываться по максимуму.

Ранее Надаль в матче четвёртого круга в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Джокович, в свою очередь, уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:3, 6:3.

Джокович и Надаль сыграют в четвертьфинале Roland Garros, матч пройдёт 31 мая.