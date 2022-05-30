Москва, 30 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В бывших промышленных зонах Москвы с начала 2022 года введено в эксплуатацию 33 объекта капитального строительства площадью более 1,5 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Бывшая территория Завода им. Лихачева ЗИЛ. Москва

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, это более трети от всей недвижимости, введенной в Москве с начала года. На территориях промзон построен 21 жилой дом.

Один из ключевых проектов по реорганизации промзон — «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы. До конца года на месте бывших промзон планируется ввести около 4 млн кв. метров недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывших промзонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 31,7 млн кв. метров недвижимости.

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