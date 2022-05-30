Канберра, , 10:43 — REGNUM Сегодня, 30 мая, в австралийской политике произошли «тектонические изменения» — после поражения «Коалиции» на федеральных выборах в обеих ее партиях произошли кадровые изменения. Новым лидером Либеральной партии стал бывший министр обороны Питер Даттон, которого поздравил его предшественник Скотт Моррисон, который после выборов потерял пост премьер-министра Австралии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Бывший премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что новый лидер либералов Питер Даттон и новый заместитель Сьюзан Лей представляют собой «чрезвычайно опытную команду».

«Мне было очень приятно, что они работали в моем кабинете министров, они проделали выдающуюся работу», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

«Они невероятно опытные, хорошо разбирающиеся и глубоко преданные австралийцы — как делу Либеральной партии, так и, конечно, делу нашей нации», — добавил он.

Моррисон также пообещал, что окажет им «полную поддержку» в качестве заднескамеечника, поскольку лидирующих позиций в партии он занимать не намерен.

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