Канберра, , 10:39 — REGNUM За несколько недель до своего назначения на пост лидера Либеральной партии Австралии Питер Даттон получил нелестную характеристику от премьер-министра Западной Австралии Марка Макгоуэна, который назвал его «экстремистом». 30 мая, в день своего избрания на руководящую должность, Даттон прокомментировал обвинения в своей адрес, сообщает телеканал Sky News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Бывший министр обороны избегал продолжения словесной войны в свой первый день на высшем посту Либеральной партии и вместо этого призвал австралийцев составить свое собственное мнение», — написали журналисты.

«Я с уважением отношусь к Марку Макгоуэну как к премьер-министру Западной Австралии, и я не собираюсь вступать шутливую и юношескую полемику с ним», — сказал Даттон на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Макгоуэн назвал Даттона экстремистом за его жесткую позицию по Китаю, что, по мнению премьер-министра Западной Австралии, лишь еще больше раззадорит азиатскую сверхдержаву и повысит риски военного столкновения.

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