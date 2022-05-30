* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:27 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Баглан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в продолжение своих действий, которые были названы преступлениями против человечности, принудительно переселили около 70 семей из уездов долины Андараба, на том основании, что они являются семьями членов Фронта национального сопротивления.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сообщил газете «8 Собх», что несколько семей были принудительно переселены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из уезда Бану и различных частей Андараба, после того, как в этом районе радикалы понесли тяжёлые потери.

Ричард Беннетт, специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане, заявил, что страна столкнулась с серьёзными проблемами в области прав человека, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли их решить.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют людей в провинциях, где атаки группировки эффективно отбиваются силами сопротивления, вынуждая мирных жителей бежать или задерживая, пытая и расстреливая их по различным обвинениям.