Канберра, 30 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 30 мая новым лидером Национальной партии Австралии стал Дэвид Литтпрауд, который сменил на посту Барнаби Джойса, работавшего до последнего времени вице-премьером под руководством экс-премьер-министра страны Скотта Моррисона. Как пообещал Литтпрауд, его партия будет работать над сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу, передает телеканал Nine News.

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Журналисты спросили Литтлпрауда, готов ли он подтвердить приверженность «Коалиции» по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, что является источником разногласий в его партии.

«Мы продвигаемся вперед в вопросах климата. Мы взяли на себя это обязательство, и австралийская экономика продвигается в этом направлении … Моя работа — это защищать сельские районы Австралии … Не думаю, что жители села в Австралия выступают против сокращения выбросов в атмосферу», — сказал политик.

Отмечается, что Литтпрауд также поблагодарил своего предшественника Барнаби Джойса за проделанную работу.

Перин Дэви была избрана заместителем лидера партии, а Бриджит Маккензи станет лидером националистов в Сенате.