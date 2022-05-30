Канберра, , 10:36 — REGNUM 30 мая новым лидером Либеральной партии Австралии был избран Питер Даттон. Его заместителем стала Сьюзан Лей, которая после своего назначения выступила на пресс-конференции, в ходе которой среди прочего прокомментировала печальные для партии результаты выборов, передает телеканал Nine News.

Эмблема Либеральной партии Австралии Liberal.org.au

Когда Лей спросили о послужном списке Либеральной партии в деле защиты прав и интересов женщин, политику пришлось признавать правду.

«Я признаю, что нас не поддержали женщины, которые, возможно, голосовали за нас раньше … Было много женщин, в том числе среди электората по моему округу, которые в целом были довольны работой правительства», — сказала она.

В то же время, Лей заявила, что либералы «прислушиваются к голосам женщин и готовы с ними встретиться, чтобы обсудить важные вопросы».

Читайте развитие сюжета: Лидер Национальной партии Австралии пообещал бороться с потеплением