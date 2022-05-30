Вашингтон, 30 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Помимо пакистанских группировок, таких как «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане действуют несколько других групп, в том числе «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исламистская организация «Джамиат аль-Ансар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в докладе ООН, сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно докладу, каждая из этих группировок имеет в Афганистане сотни боевиков. Среди них — «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую, по данным Совета Безопасности ООН, обвиняют в серии терактов на северо-западе Пакистана в последние месяцы, и которая составляет наибольшую долю иностранных боевиков в Афганистане. Её численность оценивается в «несколько тысяч».

Другие пакистанские экстремистские группировки, «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеют 11 учебных центров в афганских провинциях Кунар и Нангархар, три из которых напрямую контролируются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно докладу, в Афганистане в обеих группировках числится по несколько сотен боевиков, имеющих опыт действий против Индии в Кашмире.

«Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет три учебных центра в Нангархаре и Кунаре, её лидер мулави Асадулла в октябре 2021 года встречался с заместителем министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нур Джалилем, а делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в январе текущего года посетила учебный центр группировки в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар.

Группировку обвиняют в нападении на сикхскую святыню в Кабуле в 2020 году, в результате которого погибли 25 человек.

Сообщается, что «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая Масудом Азхаром, идейно близка к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это первое сообщение об экстремистских группировках, действующих в Афганистане, с тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, хотя радикалы постоянно заявляют, что не позволят иностранным боевикам действовать на афганской земле.