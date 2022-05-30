Уфа, 30 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Башкирии необходимо не допустить отток IT-специалистов и создать условия для существенного наращивания их числа. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе дискуссии «ИТ в государственном управлении и ответ законодательства на актуальные вызовы», которая состоялась на площадке Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья».

За компьютером

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Он сообщил, что в регионе в сфере информационных технологий работают порядка 18 тысяч человек, подчеркнув, что несмотря на растущую востребованность, эта профессия в России пока не стала массовой.

Назаров отметил, что данная ситуация осложняется «утечкой мозгов» за рубеж. В связи с этим, президент России Владимир Путин принял решение об ускоренном развитии информационных технологий и оказании мер поддержки ИТ-специалистам, сообщил он.

«Мы дополнили данные меры своими региональными инструментами поддержки. В рамках нашего антикризисного плана планируем поддержать телекоммуникационных операторов. Кроме того, совместно с институтом развития «ДОМ. РФ» дополнительно прорабатываем вопрос бо́льшей доступности ипотеки», — приводит пресс-служба слова Назарова. Он отметил, что доля информационно-коммуникационной отрасли в валовом республиканском продукте превышает 2%.

«И каждый год она растет. Башкирия уверенно занимает лидирующие позиции по всем основным показателям развития информационных технологий и находится на одном уровне с Татарией, Московской и Ленинградской областями», — отметил премьер-министр Башкирии, подчеркнув, что в республике интенсивно развивается цифровая инфраструктура.

Назаров напомнил, что за минувшие три года к интернету было подключено свыше трех тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, больниц. В регионе все школы охватили интернетом.

«В последнее время мы существенно продвинулись по многим направлениям. Однако сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи. Нужно не допустить отток IT-специалистов, создать условия для существенного наращивания их числа. Здесь важно усиливать профориентационную работу для студентов, создавать инновационные центры для реализации проектов и поддерживать стартапы. Всеми данными направлениями мы уже начали заниматься», — приводит пресс-служба слова Назарова.