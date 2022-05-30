Париж, , 10:10 — REGNUM Евросоюз очень скоро примет решение по шестому пакету санкций против России, включая эмбарго на поставки нефти. Об этом 30 мая заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

«Я очень надеюсь, что очень скоро мы придём к согласию относительно шестого пакета санкций, который коснётся энергетики», — сказал Бон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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