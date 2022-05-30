Яковлевский городской округ, Белгородская область, , 10:06 — REGNUM Около одного миллиона рублей незаконно получила бывшая сотрудница Яковлевской центральной районной больницы Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Женщина оформила подложную справку об инвалидности. На основании этого документа ей была назначена социальная выплата, региональный Пенсионный фонд перечислил деньги, в общей сложности медик присвоила около одного миллиона рублей.

Яковлевский районный суд признал бывшую сотрудницу медучреждения виновной в мошенничестве, ей назначен денежный штраф.

Приговор вступил в законную силу.