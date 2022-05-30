Донецк, 30 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погибли четыре мирных жителя. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В СЦКК рассказали, что за сутки украинские войска обстреляли территорию республики 86 раз. Всего по различным гражданским объектам было выпущено 544 единицы боеприпасов. Погибли четыре мирных жителя, ещё 20 пострадали.