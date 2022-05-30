Боржоми, Грузия, 30 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Сотрудники заводов «Боржоми» 31 мая начнут постоянную масштабную акцию протеста. Сообщение об этом было распространено профсоюзами в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ids-borjomi.com «Боржоми»

Сообщается, что протестующие выдвигают шесть требований и будут добиваться их выполнить от руководства предприятия. Рабочие недовольны сокращением зарплат и увольнением тех, кто выступал против этого.

Протестующие требуют восстановить уволенных за протесты работников, заплатить им положенную заработную плату и отменить снижение зарплаты, которое предусмотрено новыми трудовыми договорами. Также они добиваются, чтобы с ними заключили бессрочные трудовые договора и коллективный договор.

Кроме того, сотрудники заводов обвиняют руководство предприятия в «шантаже угрозах и принуждении». Протестующие требуют прекратить это и наказать виновных.

Забастовка начинается вместе с переговорами правительства Грузии с российским собственником IDS Borjomi International консорциумом «Альфа-групп» о передаче грузинской стороне доли в заводах по розливу минеральной воды. Это нужно для того, чтобы вывести грузинское предприятие из-под антироссийских санкций.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось остановить из-за санкций, так как 60% акций у российского собственника. После этого руководство предприятия стало требовать от работников заключать трудовые договора, в которых снижалась заработная плата. Это вызвало протесты на заводах.