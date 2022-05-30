Минск, 30 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Группировка Anonymous провела массированную атаку на правительственные сайты Белоруссии. Об этом сообщается на странице хакеров в Twitter.

David Whelan Хакер

В заявлении группировки говорится о взломе правительственных сайтов. Сейчас крупнейшие белорусские сайты находятся в режиме офлайн.

Anonymous объяснили атаку участием Белоруссии в событиях на Украине. Группировка с 24 февраля ведёт кибервойну против России.