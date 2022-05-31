Москва, 1 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в России вступают в силу новые требования к владельцам оружия, сообщает ИА REGNUM.

Стрельба в тире

Так, с 18 до 21 года увеличивается возраст приобретения охотничьего оружия.

Запрещается выдача лицензии гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Вводится запрет на переделку оружия, а также на распространение инструкций, как переделать оружие.

Кроме того, вводится понятие «обслуживание оружия» и «ремонт оружия». Речь идет о деятельности юрлиц, включающей чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получения разрешения или лицензии. При проведении сервисного обслуживания запрещается внесение изменений в конструкцию оружия, изменяющих его технические характеристики.

Кроме того, Госдума приняла закон, ограничивающий оружие на руках у граждан. В итоге гражданин РФ сможет иметь 5 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия; 10 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом — при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом; 5 единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом; 5 единиц охотничьего метательного стрелкового оружия; 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения; 10 единиц общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

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