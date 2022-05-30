История вопроса

В Приднестровье 25 апреля произошла серия терактов. Сначала неизвестные обстреляли из гранатомёта здание МГБ ПМР, затем обстрелу подверглась воинская часть в городе Парканы, после чего были взорваны две вышки связи. Руководство ПМР объявило высший уровень террористической опасности, на въезде в крупные города установлены блок-посты. При этом из региона поступают многочисленные сообщения о сколачивании вооружённых группировок на территории Молдавии и Украины - предположительно для вторжения на приднестровскую территорию.