Тирасполь, 30 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 30 мая подписал указ о назначении на пост премьер-министра ПМР Александра Розенберга. Документ был обнародован на сайте главы государства.

Приднестровье

«Назначить Розенберга Александра Николаевича на должность председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в указе.

26 мая Красносельский отправил в отставку с поста премьер-министра Александра Мартынова, а также сформированное им правительство. При этом глава республики наградил Мартынова орденом Почёта.

Розенберг ранее возглавлял министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.