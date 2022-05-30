Новосибирск, 30 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Между Новосибирской областью и Донбассом развивается сотрудничество. В настоящее время в Луганске работает четвёртая группа новосибирских медиков, которая помогает коллегам из ЛНР. Об этом сообщил губернатор сибирского региона Андрей Травников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Кроме того, в ДНР находятся новосибирские гуманитарные волонтёры.

Как уточнил официальный телеграм-канал «Новосибирь», федеральным оперативным штабом определён муниципалитет, за которым будет закреплена Новосибирская область, для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район Луганской Народной Республики.

Сейчас по поручению Травникова готовится команда для выезда на место — аграрии, специалисты-коммунальщики, представители социальной сферы.