Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 30 мая, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС. На пунктах пропуска Матвеев Курган и Весело-Вознесенка работают мобильные городским МЧС России, где людям оказывают первую необходимую помощь.