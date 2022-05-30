Москва, 30 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Не все водоёмы в России подходят для безопасного купания. Так, не если в пруду плавают утки, гуси и чайки, то такой водоём не подходит для купания человека, сообщили 30 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Это не безопасно для здоровья человека потому, что водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом и последующий аллергический дерматит

Не стоит купаться в озере, где поверхность цветёт и много водорослей или рядом имеются сельскохозяйственные угодья. В таком пруду находится много видов паразитов — возбудителей кишечных инфекций.

Также не нужно купаться в водоёмах рядом промпредприятиями и автотрассами. С потоками дождей в воду попадают тяжёлые металлы, вызывающие отравление организма. Купаться можно только в специально отведённых для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, купаться в фонтанах в жару вредно для здоровья человека по нескольким причинам.

Читайте также: Роспотребнадзор предупредил о вреде купания в фонтанах