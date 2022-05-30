Москва, 30 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Сообщения о том, что состояние здоровья президента России Владимира Путина якобы ухудшилось, не соответствуют действительности. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Mid.ru Сергей Лавров

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что он оставляет такие слухи на совести тех, кто их распускает, вопреки ежедневной возможности убедиться в том, как выглядит тот или иной политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран.