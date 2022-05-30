Москва, , 07:44 — REGNUM Санкции, введенные Японией против РФ, не лучшим образом скажутся на работе 15 тысяч японских компаний, бизнес которых, так или иначе, связан с Россией. Об этом предупредила газета «Асахи».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на одного из японских политиков СМИ уточняется, что санкции Японии против РФ, почти столь же жестки, как и те ограничения, что были введены в отношении КНДР.

Кроме того, санкционная политика Токио, чревата и ростом цен внутри самой Японии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Японии цены на продукты питания в среднем вырастут на 12-13%.

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