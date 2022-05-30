Саяногорск, Хакасия, , 07:37 — REGNUM Мэр города Саяногорска Михаил Валов ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в правительстве Хакасии.

Инаугурация мэра Саяногорска Михаила Валова R-19.ru

Уточняется, что Валов принял решение досрочно прекратить свои полномочия »в связи с состоянием здоровья».

Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил Валова за работу. Он отметил, что Саяногорск — важный для республики город, промышленный центр Хакасии.

«Михаил Анатольевич, благодарю за совместную работу, желаю успехов и скорейшего выздоровления», — сказал Коновалов.

Заявление Валова об уходе рассмотрят городские депутаты. После этого будет назначен исполняющий обязанности главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Валов победил на выборах главы Саяногорска в 2018 году, получив 42,6% голосов избирателей.

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