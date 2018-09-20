Хакасия: мэр Саяногорска вступил в должность

Абакан, , 16:27 — REGNUM Михаил Валов сегодня, 20 сентября, вступил в должность мэра города Саяногорска. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Хакасии.

Церемония инаугурации состоялась в администрации Саяногорска. В ней приняли участие глава республики Виктор Зимин, директор Саяногорского алюминиевого завода Евгений Попов, депутаты, работники крупнейших предприятий города и другие.

Валов произнёс слова присяги. Он пообещал «справедливо и беспристрастно» исполнять свои полномочия.

Глава Хакасии Виктор Зимин напомнил, что новый мэр Михаил Валов и предыдущий градоначальник Леонид Быков договорились о сотрудничестве:

«Это очень важно, ведь за этим стоит благополучие жителей большого, уникального муниципального образования, в составе которого Саяногорск, Майна, Черемушки и деревня Богословка».

Также Зимин подчеркнул, что новому руководителю «важно сохранить надёжные партнерские отношения с руководством крупнейших предприятий».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии состоялись выборы мэра Саяногорска. Кандидат от ЛДПР, журналист Михаил Валов в борьбе за кресло мэра обошёл единоросса Леонида Быкова, руководившего городом с 2004 года. Валов получил 42,62% голосов, Быков — 18,41%.

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